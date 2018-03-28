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全国民主联盟（民盟）元老温敏

高票当选缅甸新任总统

【新华社内比都】缅甸联邦议会28日举行总统选举，全国民主联盟（民盟）元老温敏（前译吴温敏）高票当选新任总统。

联邦议会全体议员当天上午召开会议，投票从23日当选副总统的温敏、现任第一副总统敏瑞（前译吴敏瑞）和第二副总统亨利班提育之中选举总统。

经投票表决，人民院（下院）议员团推举的温敏获得403票，得票数最高。军方议员团推举的敏瑞以211票居次，民族院（上院）推举的亨利班提育获18票位列第三，另有４票作废。联邦议长曼温凯丹宣布，温敏当选缅甸联邦总统，敏瑞为第一副总统，亨利班提育为第二副总统。

缅甸联邦议会共有664个议席，其中人民院440席（含110个军方议席）、民族院224席（含56个军方议席），现有投票权议员656名，当天到场636名，20名议员请假缺席。国务资政昂山素季作为特别观察员出席。

本月21日，缅甸总统吴廷觉辞职，第一副总统敏瑞随即行使代总统职责。同一天，人民院议长温敏辞职。23日，人民院选举温敏为副总统并推选其参加总统选举。

在2016年3月的总统选举中，人民院议员团推举的吴廷觉高票当选总统，军方议员团推举的敏瑞得票居次，当选第一副总统，民族院（上院）议员团推举的亨利班提育当选第二副总统。

根据缅甸宪法，总统由联邦议会选举产生。联邦议会３个议员团分别推举一名副总统参加总统选举。3人中得票最高者当选总统，其余两人按得票数高低依次为第一副总统和第二副总统。

温敏1951年11月8日出生于缅甸伊洛瓦底省，是民盟元老级议员，现任民盟中央执委。他1990年作为民盟党员参加议会选举并获胜，此后还分别于2012年参加人民院补选、2015年参加人民院选举均获胜，2016年2月1日当选人民院议长。