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亚投行“好友”数量一增再增

“圈粉”秘笈何在？

【人民日报海外版】 日前，在亚洲基础设施投资银行第二届理事会上，阿根廷、汤加和马达加斯加成为新成员。至此，亚投行成员总数扩至80个。

金立群行长表示，亚投行注重开放性与透明度的理念获得了认可。亚投行自提出创设构想至今，仅仅两年半的时间里，就获得跨越地域、文明和发展水平的广泛支持，“朋友圈”成员数量一增再增。它“圈粉”秘笈何在？

亚投行获得如此广泛支持，根本原因在于其因应了各国的需求，提供了当今世界最为稀缺的公共产品。正所谓“要想富，先修路”，改善基础设施能够通过降低市场交易的成本来提升经济发展水平。但是，基础设施往往难以通过收费来收回成本，因而也难以吸引私人投资的大规模投入(通信行业除外)，而大多发展中国家本身又不具备足够的建设和融资能力，这就决定了国际开发性融资一定是发展中国家基础设施建设的主要资金形式。据权威机构预测，发展中国家目前每年基础设施建设的投入需求约1万亿美元，但要想保持目前的经济增长速度和满足未来的需求，估计到2020年之前至少每年还需要增加1万亿美元；而2030年全球基础设施需求将达65万亿至70万亿美元，远远超过了全球公共建设资金池的供给能力。亚洲基础设施投资银行的建立恰逢其时，就是为各国提供基础设施领域的开发性金融所设立的，也因此获得了各国的热烈欢迎。