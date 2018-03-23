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争取2020年实现双边贸易额1000亿美元

文在寅同越南国家主席陈大光举行首脑会谈

【韩联社河内】正在对越南进行国事访问的韩国总统文在寅23日上午在位于河内的主席府同越南国家主席陈大光举行首脑会谈，就迎来建交25周年的两国关系发展远景、合作方案进行深入讨论。

两国首脑就在2020年前实现双边贸易额1000亿美元、为扩大互相投资奠定制度基础、加强基础设施合作和开发合作、共同合作实现半岛和平等诸多领域进一步发展两国关系的方案进行讨论。在会谈上，文在寅表示期待此行将使韩越“战略合作伙伴关系”更上一层楼。陈大光欢迎文在寅对越南进行国事访问，并表示愿在韩国新南方政策的推动下两国关系得到深入发展。

两国首脑商定，为争取2020年实现双边贸易额1000亿美元共同努力，加强在材料和零部件、汽车等制造业互利合作，韩国为扩充越南基建做出更大贡献。两国还商定尽早签署社会保障协定，为避免两国企业和公民缴纳双重养老金提供法律保障。

文在寅表示，韩国政府将加大对韩越跨国婚姻家庭的援助力度，加强同越南的发展合作。文在寅说，韩朝关系以平昌冬奥会为契机出现了回暖迹象，韩国特使团对朝鲜进行访问并取得有意义的成果。他呼吁越南政府积极支持韩国政府所做的努力，以实现半岛无核化及和平。

陈大光对韩国政府努力营造半岛对话氛围表示欢迎，并指出希望韩朝对话氛围能继续延续下去，进而使朝核问题得到和平解决。韩越首脑会谈后，两国有关机关共签署了六项谅解备忘录，分别是实现贸易额1000亿美元行动计划、零部件和材料产业合作、交通和基建合作、建筑和城市开发合作、共同应对第四次工业革命、就业许可证制度等。