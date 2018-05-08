Posted by admin

中日韩首脑会谈

将就推进经济合作达成一致

【共同社】日本首相安倍晋三9日上午将在东京迎宾馆与中国国务院总理李克强及韩国总统文在寅举行首脑会谈。

三国将在维持多边自由贸易体制的重要性及推进经济合作上取得一致，并就加快中日韩三国间自由贸易协定（FTA）谈判达成共识，还将确认为使朝鲜完全无核化而合作。会谈后3人将一同举行记者发布会并发表共同宣言。安倍将与文在寅和李克强举行个别会谈。安倍与李克强的会谈能否加强关系改善及经济合作的潮流、带动今后的首脑互访成为焦点。

此次中日韩首脑会谈是2015年11月在首尔举行后约2年半以来的首次。文在寅与李克强的访日则是各自就任后的首次，韩国总统与中国首脑的访日分别时隔约6年零5个月及约7年。

围绕多边自由贸易体制的合作推进，是考虑到出现保护主义倾向的美国贸易政策和美中贸易摩擦。预计三方除共同提出旨在推进东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判的方针外，还将磋商促进投资自由化的措施。

围绕朝鲜问题，三方将对韩朝两国首脑发布的以“完全无核化”为核心的《板门店宣言》表示欢迎。安倍将指出施压的必要性，并强烈要求为尽快解决绑架问题而合作。安倍8日在众院全体会议上答辩称“希望在日中韩会谈上就朝鲜问题深入交换意见”。

由于继平昌之后2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会将相继举办，三方拟在扩大人员交流方面也达成共识。