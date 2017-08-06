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东盟成立50周年 中国-东盟外长会议

王毅：中国－东盟战略伙伴关系迈入全面发展新阶段

【中国外交部当地时间2017年8月6日电】中国外交部长王毅在菲律宾马尼拉出席中国－东盟外长会后举行中外媒体吹风会。

王毅表示，刚才，我与东盟10国外长围绕如何加强中国－东盟战略伙伴关系进行了深入的讨论，达成了广泛共识，为今年11月中国－东盟领导人会议做了充分准备。会议气氛十分积极友好，是一次成功的会议。

今年是东盟成立50周年，明年将是中国－东盟建立战略伙伴关系15周年，中国与东盟的关系面临提质升级的重要机遇。我们一致同意，中国和东盟要打造更高水平的战略伙伴关系，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体。

中国一直视东盟为周边外交优先方向和推进“一带一路”建设的重点地区，坚定支持东盟共同体建设，支持东盟在区域合作中的中心地位，支持东盟在国际地区事务中发挥更大作用。对于下阶段中国－东盟合作，中方提出了七大倡议，得到东盟方积极回应。

一是制定“中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景”，共同规划双方关系蓝图。二是实现“一带一路”倡议同东盟互联互通规划的对接，拓展双方的合作领域和空间。三是将2018年确定为“中国－东盟创新年”，启动中国创新驱动发展和东盟创新驱动型增长的相互促进和中国－东盟合作的提质升级。四是加快中国－东盟自贸区升级成果落地，共同维护全球自由贸易体制。五是全面落实《中国－东盟产能合作联合声明》，助推彼此的工业化进程。六是打造人文交流合作新支柱，办好中国－东盟旅游合作年，倡议发表“旅游合作联合声明”，夯实双方关系的民意和社会基础。七是加快推进区域全面伙伴关系协定（RCEP）谈判，共同引领区域一体化进程。

我们还讨论了南海问题。各方充分肯定当前南海形势的积极向好势头，对达成“南海行为准则”框架感到满意，认为这为未来“准则”的实质性磋商奠定了良好基础。我们高度赞赏取得启动海上紧急事态“外交高官热线”等早期收获。上述成果充分表明中国和东盟国家有智慧、有能力妥善管控好分歧，制定出我们共同认同的地区规则，维护好南海地区的和平稳定。同时，我们也希望“准则”磋商与海上务实合作“两个轮子”一起运转，相互促进。

会前，我们11国外长还签署了《关于建立中国－东盟中心的谅解备忘录》修订版，期待中国－东盟中心为深化双方合作作出更大贡献。

王毅表示，本次中国－东盟外长会进一步深化了各方共识，增进了相互理解、信任和友谊。中国－东盟关系已从快速发展的成长期迈入提质升级的成熟期，中国－东盟战略伙伴关系也迈入了全面发展并且可持续的新阶段。