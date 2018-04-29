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东盟应对21世纪挑战 把握时代的契机

争取年内完成区域全面经济伙伴关系协定磋商

【新加坡4月28日综合讯】 第32届东盟峰会上周六（4月28日）在新加坡正式开幕。新加坡总理李显龙27日晚在东盟峰会工作晚宴上致辞说，东盟领导人与会期间将讨论东盟内部及与外部伙伴相关的议题，共同推进东盟共同体三大支柱下各项倡议实施，共同努力实现“同一个愿景，同一个身份，同一个共同体”理念。

新加坡是今年担任东盟轮值主席，李显龙总理28日在第32届亚东盟峰会上阐述东盟短期内计划达成的工作，并强调在国际战略平衡转移、反自由贸易情绪高涨之际，东盟须保持团结，坚定支持国际多边自由贸易体系。

东盟成员国将积极争取在今年内，完成区域全面经济伙伴关系协定的磋商，10国也有望在不久后落实东盟引渡条约，加大打击跨国犯罪组织的力度。

李显龙在峰会开幕礼上致辞时说：“中国与美国的贸易争端尤其令人担忧，东盟国家必须对这些外部大趋势做出回应厖我们必须巩固亚细安的核心地位，并寻求新合作领域，重申合作的决心。”

至于备受关注的《南中国海行为准则》，李显龙则表示，东盟安与中国刚于上个月启动谈判，要达成共识并不容易，因此还需等上一段时间。

李显龙总理以轮值主席国领导人身份主持记者会上，被问及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）磋商工作的进展时，李显龙说，每个成员国都同意在美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后，有必要加紧完成RCEP谈判，向外界展示亚太地区致力于自由贸易的决心。李显龙总理说，东盟在特别峰会上呼吁对部分条款有所保留的印度与澳洲支持RCEP。由中国牵头的RCEP共有16国参与，包括东南亚十国、印度和澳洲等，涵盖全球近半人口，占全球经济产量的三分之一。

李显龙总理说：“所有东盟成员国的立场是，完成RCEP谈判是紧要任务。我们希望取得实质成果，而时间是关键所在，我们非常希望可以在今年内完成磋商。若再拖延，可能影响磋商进程，而导致RCEP告吹。”

东盟28日发布的例行主席声明，也重申东盟将继续支持多边贸易体系，“维护东盟安为核心的开放区域原则”。声明还阐述了东盟在网络安全合作、智慧城市和经济一体化等方面的发展计划，并表示致力于为缅甸罗兴亚难民危机提供人道主义援助。声明也对东盟各国商讨的区域引渡条约取得进展表示欢迎。