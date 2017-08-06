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东盟各国外长发表声明

呼吁朝鲜半岛有关各方创造条件实现对话

【新华社马尼拉】东盟各国外长5日在菲律宾首都马尼拉发表声明，对朝鲜半岛紧张局势不断升级深表关切，呼吁各方保持克制，创造条件实现对话，同时指出东盟准备好在朝鲜半岛问题上扮演建设性角色。

东盟各国外长在当天会议后发表了关于朝鲜半岛问题的联合声明。声明指出，东盟各国外长重申对朝鲜半岛紧张局势不断升级深表关切，包括朝鲜此前进行的洲际弹道导弹试射以及核试验。这些事态发展严重威胁到该地区以及世界的和平、安全与稳定，东盟强烈要求朝鲜立即全面履行联合国安理会各项决议所规定的各项义务。

声明表示，东盟各国重申支持通过和平方式实现朝鲜半岛无核化，呼吁有关国家保持克制，并强调创造条件实现对话以降低地区紧张局势的重要性。同时，支持通过改善韩朝关系以实现朝鲜半岛永久和平的提议。东盟准备好在朝鲜半岛的和平稳定中扮演建设性角色。

声明表示，东盟强烈要求朝鲜作为东盟地区论坛的参与者，为保持地区持续和平、稳定、友谊和繁荣作出贡献。本地区内外的国家和组织，都应以互相信任、理解和尊重的精神，努力克服安全威胁和挑战，阻止潜在冲突升级，以此创建对可持续发展、社会进步和改善人民生活质量有利的环境。

东盟外长会、东盟与中日韩(10＋3)外长会、东亚峰会外长会、东盟地区论坛等一系列会议于8月2日至8日在马尼拉举行。此外，还将举办东盟成立50周年相关庆典活动。