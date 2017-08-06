Sunday, August 6th, 2017 | Posted by

东盟各国外长发表声明
呼吁朝鲜半岛有关各方创造条件实现对话

Opening ceremony of the 50th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Regional Forum

参加东盟外长会议的代表5日在马尼拉合影。

 

【新华社马尼拉】东盟各国外长5日在菲律宾首都马尼拉发表声明，对朝鲜半岛紧张局势不断升级深表关切，呼吁各方保持克制，创造条件实现对话，同时指出东盟准备好在朝鲜半岛问题上扮演建设性角色。 

东盟各国外长在当天会议后发表了关于朝鲜半岛问题的联合声明。声明指出，东盟各国外长重申对朝鲜半岛紧张局势不断升级深表关切，包括朝鲜此前进行的洲际弹道导弹试射以及核试验。这些事态发展严重威胁到该地区以及世界的和平、安全与稳定，东盟强烈要求朝鲜立即全面履行联合国安理会各项决议所规定的各项义务。

声明表示，东盟各国重申支持通过和平方式实现朝鲜半岛无核化，呼吁有关国家保持克制，并强调创造条件实现对话以降低地区紧张局势的重要性。同时，支持通过改善韩朝关系以实现朝鲜半岛永久和平的提议。东盟准备好在朝鲜半岛的和平稳定中扮演建设性角色。

声明表示，东盟强烈要求朝鲜作为东盟地区论坛的参与者，为保持地区持续和平、稳定、友谊和繁荣作出贡献。本地区内外的国家和组织，都应以互相信任、理解和尊重的精神，努力克服安全威胁和挑战，阻止潜在冲突升级，以此创建对可持续发展、社会进步和改善人民生活质量有利的环境。

东盟外长会、东盟与中日韩(10＋3)外长会、东亚峰会外长会、东盟地区论坛等一系列会议于8月2日至8日在马尼拉举行。此外，还将举办东盟成立50周年相关庆典活动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=189623

Posted by on Aug 6 2017. Filed under 东盟新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added