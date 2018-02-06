Tuesday, February 6th, 2018 | Posted by

不禁止销售未经检查的抗生素
印度将成为最危险超级细菌的“孵化器”

印度政府如果不禁止销售未经检查和未经批准的抗生素，那么该国在不久的将来就会成为对所有抗生素免疫的超级细菌的“孵化器”。

印度政府如果不禁止销售未经检查和未经批准的抗生素，那么该国在不久的将来就会成为对所有抗生素免疫的超级细菌的“孵化器”。

 

【环球网】印度政府如果不禁止销售未经检查和未经批准的抗生素，那么该国在不久的将来就会成为对所有抗生素免疫的超级细菌的“孵化器”，俄罗斯卫星通讯社26日援引在《英国临床药理学杂志》(British Journal of Clinical Pharmacology-BJCP)上发表的文章中这样描述道。

来自伦敦玛丽王后大学(Queen Mary University of London)的帕特里夏麦克格蒂甘(Patricia McGettigan)称，“出售禁用和未经检查的抗生素会破坏印度政府在对付微生物抗药性日益增加方面所付出的所有努力。各跨国公司应该解释，他们为什么在印度出售既没有在自己国家得到批准也没有经过印度监管机构检查的产品。”

报道称，近年来，所谓的“超级细菌”(对一种或多种抗生素产生抗药性的微生物)问题变得越来越广泛和尖锐，所有抗生素都失去效力、药物重回“黑暗时代”的现实危险性已经出现。科学家们认为，如今，医院和使用抗生素以加速食用牲畜成长的畜牧场是这样微生物的主要“孵化器”。科学家们还发现，印度大量使用未经批准或禁用的抗生素。为此，科学家们呼吁印度政府采取最严厉的措施限制抗生素的“非法”流转，并禁止将其用于治疗与细菌感染无关的疾病。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205840

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