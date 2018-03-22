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不会与朴槿惠成“狱友”

韩国前总统李明博被法院正式决定批捕

【环球网】据韩联社3月22日报道，韩国首尔中央地方法院当天审议后决定批捕韩国前总统李明博。

3月19日，韩国检方向法院提交逮捕令申请,指控李明博涉嫌收受贿赂、挪用公款、逃税漏税、滥用职权等12项罪名。韩国法院原定于对22日上午对李明博涉贿案拘捕必要性进行审查，但21日临时取消。

韩国检方称，李明博涉嫌受贿约110亿韩元,还通过其实际控制的汽车零部件制造企业DAS公司设立约350亿韩元的秘密基金,用于挪用公款、逃税等非法行为。检方认为，鉴于案情重大，涉贿金额巨大，且嫌疑人否认大多指控，有拉拢串供或毁灭证据之虞，应当提请批捕。

3月14日，李明博因涉嫌贪腐和滥用职权等罪名首次接受检方讯问。在长达21小时的调查后，李明博仅承认非法收受情报机构特别经费10万美元，对于检方提出受贿、侵吞公款、逃税、滥权等指控均予以否认。

不会与朴槿惠成为“狱友”

韩联社22日援引韩国法院方面的消息称，如果李明博被批捕，将关押在首尔东部拘留所，而不是朴槿惠所在的首尔拘留所。韩国矫正部门考虑到前总统礼遇等问题，将给李明博3坪(约10平方米)左右单间，与朴槿惠3.2坪的单间面积相仿。

李明博现年77岁,于2008年至2013年任韩国总统。他是继全斗焕、卢泰愚、朴槿惠之后，韩国宪政史上第四名被批捕的前总统。

韩国历任总统均以悲剧收场

流亡、下台、遭遇枪杀、被判死刑、跳崖自杀等等，除李明博外，韩国前任总统们无一人得以安享晚年。中国网友曾一度调侃“韩国总统是世界上最高危的职业”。如今随着韩国前总统李明博被批捕，“唯一善终”总统也未能逃出“青瓦台魔咒”。

上一任韩国总统朴槿惠则因“亲信干政”事件相关的多项指控被检方提刑30年，法院将于4月初对其进行一审宣判。