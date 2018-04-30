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《一带一路与东盟国家教育合作论坛》

印尼面对的挑战与机遇

4月27日上午，为贯彻落实“一带一路”倡议，加强与东盟国家教育合作和交流，由海口经济学院主办，海南省教育厅、省外侨办和省社科联提供支持的“一带一路”与东盟国家教育合作论坛正式举办。来自8个国家的近150位高等学校和相关机构代表齐聚于此，对与会各国高校之间的合作进行深入探讨。为进一步推动海南教育界乃至中国与东盟国家教育界的交流与合作，本次论坛海口经济学院联合东盟及相关国家高校发起成立了东盟学院。东盟学院以理事会形式结成东盟及中、日、韩国家高校间的联盟。东盟及中、日、韩国家高校及相关机构均可以本着平等、自愿、互利原则派代表参加理事会。

印尼与中国文化交流协会LIT副主席洪培才在会议上发表演说, 介绍印尼地理位置与大家共享印尼和中国文化教育面对的挑战与机遇。洪培才也代表印尼签暑了成立《东盟学院》备忘录。

他也简单介绍印中贸易发展现况，印尼和中国文化教育方面的一些观点。

洪培才接着讲，印尼的教育从小学就开始灌输爱国思想，其中有一首每一个印尼人会唱的歌是Dari Sabang Sampai Merauke, 内容简单但有力“从最西部的沙璜（Sabang） 到印尼最东部Merauke（马劳奇），散布着许多岛屿，它们链接在一起，这就是印度尼西亚, 我向你宣誓要永远报效祖国…”。 这首家喻户晓的民歌每年印尼国庆节都要唱。

可能很难想象，印尼有1万7千多个岛屿，分布在亚洲赤道上，从西到东有5千多公里，飞行时间也需要七小时。跟中国一样，印尼幅员辽阔，地广人多，陆地和海洋的面积加起来有500多万平方公里，海洋占了全印尼的70%。人口是2.7亿，全世界排第四，海洋矿产资源非常丰富。印尼可被比喻为中国南方的长城，保卫了整个南海，它和中国大陆北方长城有同样的地缘重要性。

印尼也是人类的发源地之一，本世纪初在印尼东部Flores岛考古专家发现了古代的人类遗迹，比大家熟知的爪哇人或者北京人更早几千年。现在最有影响力的伊斯兰教是13世纪才传过去的，据说还是中国郑和七次下西洋时带来的宗教。之前印尼的宗教主要是印度教和佛教，至今印度教和佛教还遗留下世界文化遗产就是在中爪哇的特大型Prambanan 和Borobudur 塔。十七世纪中叶荷兰人殖民了这个赤道群岛，成功统一了各岛的君主与土族群。印尼民族独立运动在1928年10月28号通过了“青年誓言“，要成立一个民族一个祖国一个语言的国家，但他们的斗争只能等到在第二次世界大战时期日本军队来了，佂服了荷兰人，却又统治了印尼3年半，一直到1945年8月17日日本无条件投降后，血腥反殖民主义民族独立运动的梦想才能实现，印尼获得了真正的独立，名称为印度尼西亚共和国。

它的国家的格言就叫Bhinneka Tunggal Ika 殊途同归和存异求同的民族团结精神，拥有几百多种语言方言，700多个少数民族，国旗是红色（勇敢）和白色（纯洁），国徽就是一只老鹰，胸部挂着一个五个图案盾，像佂印尼建国五项原则，Pancasila 潘渣西拉。

印尼最大的民族是爪哇人占了50%人口，印尼华族至少占了5%，就是说印尼华人至少有1500万人，是中国以外华人最多的国家。虽然85%的印尼人信奉伊斯兰教，但是它并不是一个伊斯兰国家。1928年的那个青年运动十分成功的把这个背景十分复杂的民族群体牢牢的锁在一个祖国一个民族和一种语言的共和国。

1945年印尼独立，四年后新中国也成立了，刚刚成立的中华人民共和国政府被西方国际社会孤立，同样有着被西方帝国主义和殖民者压迫历史的印尼与中国亲如手足，在新中国成立后的6个月印尼便率先与新中国建立外交关系。周恩来总理也于1955年远赴印尼参加对新中国外交具有深远影响的第一次亚非会议，史称万隆会议。遗憾的是1965年9月印尼发生政变，新中国内部也兴起文化大革命，导致两个国家全方面断交，一直到1990年才恢复正常关系。25年来两国人民没有交流，真正牺牲了一代人，导致了今天的局面，就是中国人民不了解印尼，印尼人民也还十分误解中国。

1990年复交后的中印关系並不是一帆风顺，1998年那一场亚洲金融危机，印尼经济下滑严重，国家技术上倒闭了，暴乱引发反华排华，直到苏哈托总统下台，推进民主改革十年，印尼后经济才开始恢复健康发展。进入21世纪，中国改革开放开始有了显著的成功模式，也加入了世贸组织，让中国贸易与经济国际化。2002年中国通过“ASEAN＋1”模式与东盟签订《中国－东盟自由贸易协定》，2010年自贸协定生效后，中印两国贸易、投资和人员往来飞速发展。同时在政治层面，中国外交十分灵活主动，2005年中印两国宣布建立战略伙伴关系，2013年又将两国关系提升至全面战略伙伴关系。

据印尼统计局统计，2017年印尼与中国双边货物进出口额为585.7亿美元，同比增长23.1%。其中，印度尼西亚对中国出口228.1亿美元，增长35.9%，占其出口总额的13.6%；印尼从中国进口357.7亿美元，增长16.1%，占其进口总额的22.8%。印尼贸易逆差129.6亿美元，下降7.5%。中印两国贸易比十二年前增长了9倍。中印双方投资也不断加强。最明显的是2016年中国高铁也在印尼赢得了60亿美元142 公里的项目。这是中国时速350公里的高铁唯一走出国门的成功经验。中国民企在印尼东部Morowali摩罗瓦里岛也十分成功克服了重重困难，建立了青山工业区也叫摩罗瓦里工业园（IMIP），给当地提供了几万个就业岗位，改变了印尼不锈钢工业生产的局面，是被中印两国都称赞的标杆项目。

2014年十月印尼新政府上台后，提出了需要7000亿美元搞好印尼基础设施建设，让印尼在2030年成为“海洋强国”，也让印尼实现在2050年成为世界第四个经济大国。一带一路合作的框架提供了无限机会，印尼积极参与和支持中国的一带一路。去年五月印尼总统参加了在北京召开的“一带一路合作峰会“，习近平主席也同意了640亿投资印尼的意向。就在今年四月中旬，印尼海洋统筹部长在北京见证了640亿美元投资印尼的“三北一岛“签暑仪式。

印尼是习近平提出的“一带一路”构想的前哨，这里的成功与否直接影响着中国今后的全球布局。

在当今社会格局下，文化交流是拉近印尼和中国两国关系的重要举措之一。印尼与中国同为亚洲地区大国，在本地区发展过程中发挥着重要的作用。两国间的文化交流不仅加深了双方的互相了解，同时也为本地区各国合作和发展带来积极效应。在2000多年前的中国汉代，印度尼西亚人民与中国人民克服大海的阻隔，打开了往来的大门。今年年初，印尼启动“郑和下西洋海上丝绸之路”旅游线，从巴淡岛开始，沿着郑和当年到访过的城市巨港、亚齐、棉兰、雅加达、三宝垄、泗水、山口洋和巴厘岛开设新的旅游路线，旨在让印尼和中国旅客游览郑和文化遗迹，重温友好历史，加深两国人民的友谊。

2013年10月，中国国家主席习近平在印度尼西亚国会提出的海上丝绸之路不仅是一条贸易之路，更是一条文化交流之路，这一构想的提出，让两国文化领域的交流与合作拥有了更大的空间。

2015年4月，习主席又回到印尼参加纪念万隆会议60周年庆祝活动，在蓝天白云温暖阳光下，他和印尼总统佐科威走在亚非国家领导人前面，重温60年前周总理和新兴国家领导人团结一起走过的路。记者拍下了那一个十分有意义的场景，正好代表了“一带一路”的意义，就是一个伟人带着大家走同样一条路。一个充满美好的路。

2017年5月27日，中国国务院副总理刘延东女士在访问印尼出席中印尼高级人文交流机制首次会议期间，与印尼人力和文化发展统筹部长普安共同见证了《中华人民共和国文化部和印度尼西亚共和国教育与文化部关于互设文化中心的意向书》的签署，将进一步推动两国互设文化中心进程，为两国人文交流与合作提供一个崭新的平台，对增进了解、加深合作、巩固友谊起到积极和重要作用。

进入21世纪以来，两个国家已建立了9对“姐妹省份”和22对“双胞胎城市”。海南省与印尼巴厘岛省就是其中的姐妹省份。文化是两国友好交往最为重要的领域之一。追溯历史，中国的饮食、文艺、风俗甚至方言给印尼留下了深远的影响；展望未来，两国在创意产业、旅游产业、文化遗产保护、非遗传承和教育等众多方面都有巨大的合作潜能。去年根据不完全的统计已经有两百万中国游客来到印尼，印尼旅游部也定了2020年的指标，要吸引两千万中国游客来印尼。通过旅游，越来越多的中国人更加了解印尼，也推动了印尼的中小企业经济与服务业。

伴随着两国合作关系的日益深入，两国的教育交流蓬勃发展。印尼年轻人学习汉语的热情逐年提升，掀起了学习汉语的热潮。越来越多的印尼学生走进了中国的大学求学深造，目前有1万4千名印尼留学生在中国学习。大批印尼学校开始开设汉语课程，语言培训机构更是遍地开花。而在中国的大学中，很早以前就有印尼语的教学，如今有更多的年青学子选择学习印尼语言文化。

“一带一路”政策给予东盟国家更多机会与中国合作，这是一个历史契机。但与其他东盟国家不一样，中印两国人与人之间的关系曾经中断25年，引起两国人民之间的误解长达一代人。双方要有强烈的意识去挽回这一代人的损失，只有通过加快加深中印人与人之间的关系才能保证一带一路政策会在印尼赢得民心。

目前一带一路的重点还放在经济贸易与投资方面，各个一带一路智库的大数据库里充满了贸经数据，还没有关于教育与文化交流发展的数据分析。比如说，中国和一带一路沿途国家留学生，大学合作，科研成果发展的大数据並没有像经济贸易投资发展那么被重视。在每年的的一带一路合作高层交流，中国方面更关注的是高铁，公路，发电厂，桥梁等陆上基础工程，缺乏对海洋资源开发和利用相关的研究与投资。比如说，雅万高铁项目一直被高层重视，希望尽快在2020年被实现。中国政府強调工程的进展，印尼政府却更强调技术转让，可是印尼从独立以来从末做过一公里铁路，也没有交通大学，没有相关有铁路工程铁路管理的人力资源去接受技术转让。所以我们在推动印尼万隆理工大学和北京交通大学合作，不单单在培养硕士与博士，也要在印尼建立一个交通大学，培养本科系铁路工程师和技术人员。

今天的海口交流会是一个开始，希望未来通过《东盟学院》会让印尼与中国的文化教育合作发展的更好，越来越深入民心，为两国经济和科技等领域起到积极促进作用。年轻学生是一带一路成功的希望，为此我们两国各界人士将做出不断的努力。

（文：洪培才）