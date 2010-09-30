【本报综合讯】416.6公里！中国高铁再次刷新世界铁路运营试验最高速。9月28日11时37分，中国国产“和谐号”CRH380A新一代高速动车组，在沪杭高铁试运行杭州至上海途中，最高时速冲到416.6公里，这一速度又一次证明中国高铁已全面领先世界。 9月28日11时37分，中国国产“和谐号”CRH380A新一代高速动车组，在沪杭高铁试运行杭州至上海途中，最高时速冲到416.6公里，这一速度又一次证明中国高铁已全面领先世界。 从2008年8月1日我国第一条高速铁路京津城际，到武广高铁、沪宁城际……长三角、珠三角、环渤海、中原城市群等，都因高速铁路进一步打破了原有的时空界限，拉近了城市地理和人们心理的距离。¡°高铁生活方式”在“十一五”期间已经广为人知。快捷舒适的动车组，公交化的发车班次，极大地方便了在城市间穿梭的人们。以武广高铁为例，“朝饮珠江水，午食武昌鱼，晚品穗城茶”，这在以往只出现在诗人想象中的场景，早已随武广高铁的开通成为了现实。呼啸而行的高铁正在悄然改变着人们的生活理念和习俗：高铁正在改变中国──过年回家可以“掐点”回。2010年春节，不少旅客的选择是临近年关再出发。北京到天津仅需29分钟，到济南仅需3个多小时；广东到长沙仅需2小时，到武汉仅需3小时……──用高铁速度度量假日生活。无论是五一、清明小长假，还是周末，许多人按照高铁的列车速度来设计和安排自己的假日生活，或访友、或旅行,随时买票，随时出发，假日变得更加自由而有趣。高铁这种基于高科技的交通工具，带来了翻天覆地的时空改变，使得城市与城市之间的“同城效应”越发凸显。这一切，都源于中国高铁的标签：速度！在专家看来，高速铁路的发展或将改变中国的经济版图。根据《中长期铁路网规划》和工程建设进度，到2012年，中国铁路营业里程将达到11万公里以上，其中新建高速铁路达到1.3万公里，邻近省会城市将形成1至2小时交通圈、省会与周边城市形成半小时至1小时交通圈；北京到全国绝大部分省会城市将形成8小时以内交通圈。届时，“四纵四横”的高铁路网会将“珠三角”、“长三角”、“环渤海”三大经济区的空间距离缩短，同时也把“东北老工业基地”、“长株潭城市群”以及“中原城市群”、“武汉城市圈”、“关中城镇群”纳入一张大网，实现城市群之间的连接，促使城市化进程的加速，城市经济带的效应将显著增强。中国高铁在从无到有的发展过程中，带给了人们一系列的速度震撼：用5年时间走完发达国家40年走过的路；394.3公里的“世界第一速”，比波音飞机起飞时的速度快了近100公里……

September 30th, 2010 | Posted in Fokus | Read More »